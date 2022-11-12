Администрация Каховского района перемещена на безопасную территорию

Глава районной администрации Павел Филипчук. Фото: t.me/VGA_Kherson/4690

Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области перемещены на более безопасную территорию, где будет осуществляться управление округом, об этом сообщил глава районной администрации Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

«Сегодня администрация является объектом номер один для террористических атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы как орган власти перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округа», - сообщается в заявлении.

Как заявил Филипчук, на территории района возможны боевые действия, здесь ведется строительство военных сооружений и укреплений.

Глава района рекомендовал мирным жителям также эвакуироваться в безопасные территории России, уточнив, что «условия жизни становятся все менее комфортными».

Как сообщал сайт KP.RU, ранее с правого берега Днепра в Херсонской области было отведено 30 тысяч российских военнослужащих.