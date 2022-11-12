Актер Жерар Депардье закрывает свой продюсерский центр в России Фото: Евгения ГУСЕВА

Актер Жерар Депардье принял решение закрыть свой продюсерский центр "ПЦ ЖД" в России, потому что у организации значительно выросли расходы в связи с "большими паузами" между проектами. Об этом агентству ТАСС сообщил друг и продюсер звезды Арно Фрилли.

"Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя, - сказал он.

По словам Фрилли, закрытие продюсерского центра обусловлено исключительно экономической ситуацией и никак не связано с конфликтом в Украине. Новая организация будет открыта, когда придет в стабильное состояние ситуация с возможностью реализовать проекты без длительных перерывов.

Также Фрилли сказал, что останавливаются съемки фильма об эскадрилье "Нормандия - Неман", где летчики из Франции сражаются на стороне СССР в годы Второй мировой войны. В 2021 году о съемках фильма сообщили в Калининградской области.

"Это российско-французский проект. После начала кризиса французская сторона вышла из проекта, но мы все еще надеемся, что сможем реализовать его тем или иным образом", - сказал Фрилли.

По словам друга французского актера, Жерар планирует и дальше участвовать в российских проектах, закрытие продюсерского центра не связано с остановкой съемок "Нормандии - Неман".

Напомним, еще в мае официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал критику французского актера, имеющего гражданство России, Жерара Депардье в адрес спецоперации на Украине. По словам пресс-секретаря, он не понимает, что происходит.