Путин по телефону обсудил с президентом Ирана двусторонние отношения в политической и экономической сферах Фото: REUTERS

В Rремле сообщили, что президент России Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Эбрахимом Раиси по телефону двусторонние отношения стран в политической и торгово-экономической сферах. Помимо этого лидеры государств затронули транспортно-логистический сектор.

"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В дальнейшем Россия и Иран планируют наращивать контакты в ведомственных организациях и вести активную работу по укреплению сотрудничества на взаимовыгодных условиях, уточнили в Кремле.

Напомним, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с иранским президентом Раиси в среду, 9 ноября 2022 года заявил, что для национальной безопасности России стратегическое взаимодействие с Ираном является важным элементом.