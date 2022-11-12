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НовостиОбщество12 ноября 2022 17:52

Умер иранский беженец, вдохновивший Стивена Спилберга на создание фильма "Терминал"

Иранец скончался в полдень 12 ноября 2022 года в аэропорту Шарль-де-Голль
Владимир РОМАНЕНКО
Умер иранский беженец, вдохновивший Стивена Спилберга на создание фильма "Терминал"

Умер иранский беженец, вдохновивший Стивена Спилберга на создание фильма "Терминал"

Иранский беженец Меран Карими Насери, который вдохновил режиссера Стивена Спилберга на съемки фильма "Терминал" о застрявшем в аэропорту пассажире. Иранец стал прототипом героя американского актера Тома Хэнкса. Он скончался в парижском аэропорту Шарль-де-Голль. Об этом сообщили в агентстве ТАСС со ссылкой на администрацию терминала. Уточняется, что это произошло 12 ноября в полдень.

"Я могу подтвердить, что он умер сегодня в полдень в терминале 2F аэропорта, где он проживал последние несколько недель", - заявил он.

В агентстве пишут, что беженец жил обеспеченно за счет гонораров от фильма Спилберга. По словам источника, иранец был не совсем психически здоровым человеком. Он много лет жил в аэропорту, потому что был уверен в проблемах с документами. Он каждый раз туда возвращался из мнимого страха преследования.

"Он никогда не был заперт в зоне посадки на рейсы, вопреки впечатлению, которое могла произвести кинокартина. Он всегда был в общественной зоне со стороны города и мог пойти, куда хочет. Его никогда не покидали на произвол судьбы, о нем заботились представители служб аэропорта", - пояснил источник.

У Карими Насери обладал видом на жительство и гражданством Франции, поэтому мог спокойно перемещаться по стране, вопреки показанным в фильме событиям прошлых лет.

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