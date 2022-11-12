Умер иранский беженец, вдохновивший Стивена Спилберга на создание фильма "Терминал"

Иранский беженец Меран Карими Насери, который вдохновил режиссера Стивена Спилберга на съемки фильма "Терминал" о застрявшем в аэропорту пассажире. Иранец стал прототипом героя американского актера Тома Хэнкса. Он скончался в парижском аэропорту Шарль-де-Голль. Об этом сообщили в агентстве ТАСС со ссылкой на администрацию терминала. Уточняется, что это произошло 12 ноября в полдень.

"Я могу подтвердить, что он умер сегодня в полдень в терминале 2F аэропорта, где он проживал последние несколько недель", - заявил он.

В агентстве пишут, что беженец жил обеспеченно за счет гонораров от фильма Спилберга. По словам источника, иранец был не совсем психически здоровым человеком. Он много лет жил в аэропорту, потому что был уверен в проблемах с документами. Он каждый раз туда возвращался из мнимого страха преследования.

"Он никогда не был заперт в зоне посадки на рейсы, вопреки впечатлению, которое могла произвести кинокартина. Он всегда был в общественной зоне со стороны города и мог пойти, куда хочет. Его никогда не покидали на произвол судьбы, о нем заботились представители служб аэропорта", - пояснил источник.

У Карими Насери обладал видом на жительство и гражданством Франции, поэтому мог спокойно перемещаться по стране, вопреки показанным в фильме событиям прошлых лет.

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