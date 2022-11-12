Власти Херсонской области опровергли информацию о переносе столицы региона в Геническ Фото: REUTERS

Военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области заявила, что город Херсон остается административным центром субъекта. Решение о переносе столицы области на официальном уровне не принималось, сообщили в агентстве ТАСС со ссылкой на представителя областной администрации.

"Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомств и структур органов власти региона", - уточнил собеседник агентства.

Геническ - один из нескольких субъектов Херсонской области, куда временно переехали ведомства администрации региона, подчеркнули в ВГА региона.

Ранее экс-работник администрации Херсонской области Александр Фомин заявил о переносе столицы из Херсона в Геническ. Как пояснил собеседник ТАСС, Александр Фомин не уполномочен давать подобных заявлений, потому что не является официальным представителем властных структур региона.

Тем временем "глава проукраинской военной администрации" Херсонской области Ярослав Янушевич заявил о введении комендантского часа в Херсоне с 17:00 до 8:00 от 12 ноября 2022 года.