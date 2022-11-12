Фигурист Евгений Плющенко установил рекорд по числу исполненных подряд "бедуинских прыжков" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко установил рекорд по числу исполненного подряд элемента "бедуинский прыжок".

Установить рекорд российскому фигуристу удалось во время своего ледового шоу "35 лет на льду" в Москве.

- Я в 40 лет чувствую себя великолепно, сегодня установил новый для себя рекорд - 21 раз подряд исполнил элемент, который называется бедуинский прыжок. В мире никто не делает даже 18, - рассказал Плющенко. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что после Олимпиады-2014 Плющенко больше не выходил на лед в качестве спортсмена на соревнованиях. Однако коньки продолжают занимать одно из главных мест в его жизни: летом 2014 года Евгений выступал в туре по Японии и Китаю, затем участвовал в своих же ледовых шоу. Однако официально о завершении спортивной карьеры известный фигурист заявил в марте 2017 года.