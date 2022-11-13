Умер Кит Левен, основатель рок-групп The Clash и Public Image Ltd Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Кит Левен - британский музыкант, основатель рок-групп The Clash и Public Image Ltd. Он скончался на 66 году жизни, пишет Deadline.

По словам писателя Адама Хаммонда, Левен умер в своем доме в Норфолке 11 ноября. Музыкант скончался от рака печени. Писатель отметил, что Левен был "одним из самых новаторских, смелых и влиятельных гитаристов всех времен".

- Он стремился создать новую парадигму в музыке. Его игра на гитаре в течение девяти минут Theme, первого трека на первом альбоме Public Image Ltd., определила, какой должна быть альтернативная музыка, - рассказал Хаммонд.

В конце октября издание Associated Press сообщало о смерти Джерри Ли Льюиса, американского певца, пианиста, композитора и одного из основоположников рок-н-ролла. Музыкант умер в возрасте 87 лет.