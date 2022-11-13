МИД Франции предупредил Италию о последствиях из-за ситуации с мигрантами с Ocean Viking Фото: REUTERS

Глава МИД Франции Катрин Колонна предупредила Италию о возможных последствиях из-за отказа страны принимать судно с мигрантами Ocean Viking.

В интервью газете Parisien французский политик рассказала, что пока Франция приостановила механизм переселения мигрантов из Италии.

- Будут последствия, если Италия будет упорствовать в этом отношении. ...Мы приостановили механизм переселения мигрантов из Италии и усилили контроль на границах между Францией и Италией. Нужно напомнить Риму о его обязанности проявлять человечность, - заявила министр.

Чиновница также упрекнула итальянскую сторону за неуважение ни международного, ни морского прав. Что касается Франции, то, как заверяют политики, она приняла судно с мигрантами в исключительном порядке из-за "упрямого отказа и отсутствия человечности" у Рима. Колонна назвала такое решение итальянских властей шокирующем.

Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказала в адрес президента Франции Эммануэля Макрона слова обвинения по поводу ситуации вокруг мигрантов, прибывающих в ЕС. Как отмечает Politico, Франция отказалась принять 3,5 тысячи мигрантов из Италии по европейским соглашениям.

Напомним, судном Ocean Viking владеет ассоциации SOS Mеditerranеe, которая занимается помощью мигрантам в попытках переплыть Средиземное море и попасть в Европу. Недавно судно получило отказ со стороны Италии в прохождении портов, из-за чего Ocean Viking вынуждено было уйти от берегов Сицилии.