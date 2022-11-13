Захарова высмеяла Байдена, который перепутал Колумбию и Камбоджу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала оговорку президента США Джо Байдена, который поблагодарил Колумбию за саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходящий в Камбодже.

- Интересно, он считает, что в АСЕАН председательствует страна Колумбия, американский округ Колумбия, город Коломбо в Шри-Ланке или лейтенант Коломбо? - написала дипломат в своем телеграм-канале.

Днем ранее американский лидер во время своего выступления с речью на саммите АСЕАН в Камбодже, не смог вспомнить в какой стране он находится. Ошибку Байдена выложил на странице в социальной сети Национальный комитет Республиканской партии США (RNC). Очередная оговорка политика вызвала крайне резкую критику в социальной сети в виде нескольких сотен комментариев пользователей.

До этого Байден путал Барака Обаму с Дональдом Трампом, а также называл своего вице-президента Камалу Харрис президентом страны.