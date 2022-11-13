Кулеба заявил, что рассмотрит возможность встречи с Лавровым, если такое предложение поступит Фото: REUTERS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что готов тщательно рассмотреть возможность личной встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, в случае, если от него поступит соответствующее предложение. Об этом он заявил на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

- Вы спрашиваете о господине Лаврове - он не просил о встрече. Если он это сделает, мы тщательно рассмотрим его просьбу с учетом всех аспектов и реалий текущей ситуации, - сказал украинский министр, слова которого приводит издание The Phnom Penh Post.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что шансы на диалог по Украине повысятся, если украинским властям прикажут "из соответствующих столиц". Он также указал, что диалог между сторонами должен проходить без предварительных условий.

Кроме того, недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова напоминала, что власти РФ готовы к диалогу с Украиной, но с учетом складывающихся реалий. Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом, отметила дипломат.