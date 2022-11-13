Lidovky: В Чехии задержали 49 украинцев, занимавшихся контрабандой мигрантов Фото: REUTERS

В Чехии существуют крупные мафиозные группировки, которые занимаются контрабандой нелегальных мигрантов через границу страны. Чаще всего их проводниками выступают украинцы. Об этом в статье для издания Lidovky пишет журналистка Магдалена Комуркова.

- С начала года сотрудникам полиции удалось задержать более 220 таких проводников, которые пытались незаконно перевести в Чешскую Республику сирийских беженцев. В основном этим занимаются украинцы, которых прозвали пехотинцами, - сказано в публикации

Также отмечается, что преступные группировки таким образом зарабатывают большие деньги. Так, например, сирийский беженец, который хочет добраться до Германии, может заплатить за "услугу" более 100 тысяч крон (более 4 тысяч евро).

- Мы задержали 49 украинцев, 33 сирийца, 26 чехов. Таков основной национальный состав, - уточнил изданию пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Йозеф Урбан.

Годом ранее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости охранять Европу от нелегальных мигрантов на внешней границе Шенгена. По его мнению, важно начать вести борьбу с контрабандистами и попытаться достичь договоренностей с окружающими странами.