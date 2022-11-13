Президент Грузии: Более 100 тысяч россиян обосновались в стране Фото: Владимир ВОРСОБИН

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в стране с конца сентября 2022 года обосновались свыше 100 тысяч россиян. Об этом она рассказала в интервью радиостанции France Inter.

По словам политика, большинство из прибывших в Грузию граждан РФ - молодежь и представители среднего класса.

Зурабишвили отметила, что всего в республику прибыли порядка 700 тысяч россиян, однако 600 тысяч из них позже уехали в страны Европы, Турцию или Армению.

Напомним, летом этого года жители Грузии создали петицию, адресованную парламенту и правительству страны, в которой содержится просьба как можно быстрее ввести визовый режим с РФ и Белоруссией.

Также сайт KP.RU писал, что около 200 тысяч россиян въехали в Казахстан с конца сентября. Как сообщил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов, поток выезжающих с казахской территории граждан России на четверть меньше – 147 тысяч человек.