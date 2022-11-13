Венгерский политик Тороцкаи в поздравлении Польши с Днем независимости намекнул на раздел Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи поздравил Польшу с Днем независимости (отмечается 11 ноября) и тонко намекнул на раздел Украины.

- Сегодня День независимости Польши. Боже, благослови Польшу! До встречи на общей польско-венгерской границе!, - написал политик в своем посте в социальной сети Twitter.

При этом Тороцкаи сопроводил публикацию фотографией, которая была сделана в марте 1939 года неподалеку от села Ужок (территория нынешней Украины рядом с польской границей). На снимке изображены пожимающие руки пограничники, которые стоят на польско-венгерской границе, образовавшейся после захвата Венгрией Закарпатской Украины.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заяви, что на Западной Украине началась подготовка к вхождению в состав Польши. По его словам, это "первый этап перед отделением и созданием "прозападной Украины" со столицей во Львове".