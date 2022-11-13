Что произошло в ночь на 13 ноября Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении заявил, что российские атаки на Донбассе "просто ад". По его словам, там ежедневно ведутся ожесточенные бои.

Глава Минфина Великобритании Джереми Хант считает, что Россия создала в мире ситуацию, которая спровоцировала рецессию в соединенном королевстве. Руководитель ведомства убежден, что в основном именно из-за действий РФ на Украине его страна "лишилась стабильности".

Активист николаевского подполья сообщил, что казармы украинских войск, оборудованные в здании одной из школ Николаева, были поражены российским ударом. Источник также пояснил, что речь идет о Первой украинской гимназии им. Николая Аркаса.

Депутат Верховной Рады Давид Арахамия считает, что новые переговоры между Киевом и Москвой могут состояться во второй половине 2023 года. Как сообщает украинское СМИ, политик полагает, что процесс обсуждения ситуации будет запущен, "когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединенных Штатах".

Военно-гражданской администрации Херсонской области заявила, что город Херсон остается административным центром субъекта. Решение о переносе столицы области на официальном уровне не принималось, сообщили в агентстве ТАСС со ссылкой на представителя областной администрации.

Глава венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи поздравил Польшу с Днем независимости (отмечается 11 ноября) и тонко намекнул на раздел Украины. При этом Тороцкаи сопроводил публикацию фотографией, которая была сделана в марте 1939 года неподалеку от села Ужок (территория нынешней Украины рядом с польской границей).

В Чехии существуют крупные мафиозные группировки, которые занимаются контрабандой нелегальных мигрантов через границу страны. Чаще всего их проводниками выступают украинцы. Накануне полиция задержала 49 украинцев, 33 сирийца, 26 чехов. Таков основной "национальный состав", пояснили в ведомстве.

В Соединенных Штатах демократическая партия получает 50 мест в сенате после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада, прогнозирует CNN. Также предполагается, что демократы будут иметь контроль над верхней палатой конгресса.

Главный государственный санврач ЛНР Дмитрий Докашенко заявил, что Запад испытывал наркотические анальгетики на Украине. По словам эксперта, испытание препаратов проводилось не в странах разработчиках, поскольку это снижало затратную часть на плату добровольцам, тут она была значительно ниже, чем в европейских странах.