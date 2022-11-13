Приобретенного российского гражданства собираются лишать за дискредитацию ВС РФ

В Госдуму поступила поправка, в которой предлагается аннулировать приобретенное российское гражданство за распространение дискредитирующей информации о Вооруженных силах (ВС) Российской Федерации, а также за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст документа.

Уточняется, что соответствующая поправка расширяет список преступлений, которые были указаны в 24-й статье принятого в первом чтении проекте закона о гражданстве России. Нарушителя могут привлечь к ответственности независимо от времени совершения преступления, факт которого будет устанавливать устанавливаться Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Напомним, 4 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за дискредитацию российской армии, а также призывы к антироссийским санкциям. Согласно закону, ответственность за публичное распространение ложной информации о ВС РФ положен штраф в размере от 700 тысяч рублей до 1,5 млн рублей или же в размере дохода нарушителя за период до 18 месяцев. Кроме того, предусмотрено наказание в виде тюремного заключения до трех лет.