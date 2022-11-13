Asia Times: производители оружия в США лоббируют разжигание украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Производители оружия в США лоббировали развязывание противостояния с Москвой и разжигание украинского конфликта. Такое заявление сделал обозреватель Asia Times Леонард Гудман.

В статье американских производителей оружия называют наиболее влиятельными бизнес-группами, которые определяют американскую внешнюю политику, так как им «требуются зоны активного конфликта для оправдания ожиданий Уолл-стрит по прибыли».

«Изготовители военной техники требуют враждебных отношений с крупными странами, такими как Россия и Китай, чтобы оправдать продажи авианосцев, атомных подводных лодок, истребителей F-35 и ядерных бомб нового поколения», - сказано в публикации.

Журналист заявляет, что Демократическая партия глубоко обязана финансирующим ее военным компаниям, которых в свое очередь «не волнуют разговоры о дипломатии или риске ядерной войны», а им нужны «прислужники во власти», действующие «решительно для обеспечения высокой прибыли их инвестиционного капитала». Он также отмечает, что «события 2014 года на Украине «открыли дверь» для политики ее вооружения».