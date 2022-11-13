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НовостиПолитика13 ноября 2022 6:29

Британцы возмутились угрозам Риши Сунака в адрес Владимира Путина

Читатели Telegraph резко отреагировали на угрозы премьера Британии Сунака в адрес Путина
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Британцы возмутились угрозам Риши Сунака в адрес Владимира Путина

Британцы возмутились угрозам Риши Сунака в адрес Владимира Путина

Фото: REUTERS

Читатели The Telegraph резко отреагировали на угрозы премьер-министра Великобритании Риши Сунака в адрес президента России Владимира Путина.

Как писал сайт KP.RU, накануне глава британского правительства пообещал «раскритиковать» российскую политику на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии, заявив, что «разоблачит путинский режим». По его словам, данный саммит не будет привычным.

Комментируя такие заявления британского премьера, один из читателей издания задался вопросом, как Сунак намерен противостоять Путину, «если не может справиться с собственной экономикой».

«Ага, Путин прям испугался и решил изменить свою политику, смешно», - написал еще один комментатор.

«Желаю Сунаку удачи, ведь у него ничего не получится», - заявил другой.

«Критика других - очень конструктивный способ решения проблем», - отметил еще один читатель.

Другой комментатор заявил, что Сунак «должен доказать свою лояльность США, поэтому делает такие заявления, за которыми ничего не последует».