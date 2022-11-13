Юрист рассказала о положенной работнику премии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работника нельзя лишить положенной премии, если его оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом рассказала юрист Елена Кудерко.

«При таком способе оплаты труда работодатель не может лишить работника премии, поскольку будет нарушена одна из базовых конституционных гарантий права на труд – оплата труда в размере не менее МРОТ», - заявила эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Юрист также напомнила, что, как правило, премия бывает ежемесячной, квартальной, годовой, а также приуроченной к определенному событию. Кудерко отметила, что условия премирования работника должны быть подробно и четко прописаны в положении о премировании или же в положении об оплате труда.

По ее словам, если все условия были соблюдены, но премию сотрудник так и не получил, то это повод обратиться в трудовую инспекцию или суд.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 января следующего года представить предложения по ускоренному росту МРОТ и увеличению его отрыва от прожиточного минимума.