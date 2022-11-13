Bloomberg: Япония готовится к войне с Китаем, наращивая военный потенциал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония наращивает свой военный потенциал и усиливает сотрудничество с Соединенными Штатами на фоне возросшей угрозы военного столкновения с Китаем. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Хал Брэндс.

«Угроза китайской агрессии производит тихую революцию в японском государственном управлении и подталкивает нацию к подготовке к войне», - сказано в статье.

Как отмечается в публикации, если Пекин попробует вернуть Тайвань силой, ему будет противостоять в первую очередь Токио. Обозреватель подчеркивает, что беспокойство Японии по данному поводу становилось все острее с ростом возможностей Китая.

«Завтрашняя Восточная Азия может стать сегодняшней Украиной», - приводятся в публикации слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды, сказанные в июне 2022 года.

Брэндс также заявляет, что ситуацию в регионе осложняет напряженность из-за запуска баллистических ракет Северной Кореей.

Напомним, накануне самообороны Японии и американские военнослужащие начали крупные совместные учения Keen Sword около Тайваня, отрабатывая действия по защите отдаленных островов японского архипелага в Восточно-Китайском море.