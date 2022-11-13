В Германии заявили о глупости США в отношении России

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт Фото: EAST NEWS

Глупость США заключалась в жестком сдерживании России и Китая, а европейско-российское сотрудничество было для них «занозой в глазу», такую точку зрения выразила депутат германского бундестага от партии левых Сара Вагенкнехт на своем YouTube-канале.

«Вашингтон преследует навязчивую идею сделать Штаты единственной мировой державой. Глупость американского руководства заключается в том, что оно заинтересовано не в партнерстве с Россией или Китаем, а в их жестком сдерживании. Запад должен отойти от политики "разделяй и властвуй», — указывает Вагенкнехт.

Критикуя антироссийские санкции, депутат заявляет, что они выгодны только Вашингтону.

«Санкции сделали энергию в Европе очень дорогой. Это решил не Путин, это решил Запад. Экономические ограничения в равной степени направлены и на Европу. Правда в том, что европейско-российское энергетическое сотрудничество с 70-х годов было занозой в глазу американского руководства», — подводит итог Вагенкнехт.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин назвал «экономическим самоубийством» политику западных стран в сфере энергетики.