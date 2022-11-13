Министр энергетики Украины не исключил дальнейшую национализацию предприятий Фото: REUTERS

Украинские власти планируют продолжить национализировать активы предприятий, если те не намерены поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на министра энергетики страны Германа Галущенко.

Накануне стало известно, что украинские власти решили национализировать ряд предприятий страны, принадлежащих олигархам, а их акции перейдут в собственность государства.

Как передает издание, министр энергетики Украины заявил, что украинские власти следят за тем, чтобы частные компании были сосредоточены на поддержке ВСУ, а также экономики страны.

«Нам нужно выжить… это общая задача для всех. Если государство увидит, что кто-то пытается самостоятельно играть в какие-то игры, не для достижения этой цели… я уверен, что будут приняты определенные решения», - сказал глава ведомства, комментируя вопрос о возможности продолжения национализации компаний.

Тем не менее Галущенко отметил, что такие изъятие активов нельзя называть национализацией, поскольку они носят временный характер.