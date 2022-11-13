Киев и Вашингтон собираются построить малый модульный реактор на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев и Вашингтон собираются построить малый модульный реактор на Украине. Об этом в воскресенье, 13 ноября, рассказала украинский посол в США Оксана Маркарова.

Как сообщила дипломат, специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко в рамках 27-й климатической конференции Организации Объединенных Наций (ООН) в воскресенье, 13 ноября, «объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора».

Маркарова уточнила, что участниками проекта станут украинский «Энергоатом», международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, украинский Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности, а также Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Кроме того, она сообщила о партнерах строительства, которыми будут частные компании Samsung C&T Corporation, IHI Corporation, Doosan Enerbility, Clark Seed, FuelCell Energy, а также JGC Corporation и Starfire Energy.

Напомним, малые модульные реакторы смонтированы в труднодоступных местах, где нет возможности построить крупные атомную электростанцию (АЭС), однако имеют меньший размер и мощность, чем на АЭС.