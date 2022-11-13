В России на 13 ноября 2022 года выявлено 5 364 новых случая заражения коронавирусом Фото: Shutterstock

За прошедшие сутки в России было зарегистрировано 5 364 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в воскресенье, 13 ноября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 60 летальных исходов, а выписано в связи с выздоровлением 5 072 человека, что на 11,3% меньше по сравнению с минувшей субботой, 12 ноября. Количество госпитализаций также уменьшилось. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 557 человек, что на 53,1% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на воскресенье, 13 ноября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России выросло до 21 499 952. Жертвами COVID-19 стало 391 024 человека, а выздоровело 20 901 517 пациентов.

Кроме того, сообщается, что 94 697 949 жителей страны сделали прививку от коронавирусной инфекции первым компонентом, а 89 423 801 прошли полную вакцинацию от COVID-19.