Экс-член Европарламента Дейли обвинила США в организации «пропагандистской войны» на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший член Европейского парламента Клэр Дэйли обвинила Вашингтон в организации «пропагандистской войны» на Украине.

Как заявила экс-член Европарламента, именно «махинации» со стороны Североатлантического альянса во главе с Вашингтоном подтолкнули Москву к «прямому ответу» в виде начала специальной военной операции на Украине. По ее словам, Соединенные Штаты специально подстроил такой сценарий, подогревая нестабильность в регионе с 2014 года, чтобы ослабить Россию.

«Если мы не осознаем, что ситуация на Украине - это опосредованная война Запада, то никогда не сможем найти способ остановить кровопролитие», - заявила политик в интервью Junge Welt.

Дэйли также заявила, что сейчас западные страны намеренно затягивают начало мирного урегулирования для получения прибыли. «Сегодня тех, кто выступает за мир между Москвой и Киевом называют поджигателями войны … В то время как американские и европейские военные компании получают колоссальную прибыль, отправляя огромное количество оружия ВСУ», - отметила она.

Напомним накануне греческий журналист обвинил западные СМИ в замалчивании происходящего в Донбассе.