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НовостиВ мире13 ноября 2022 8:57

Байден заявил о намерении США активно соперничать с Китаем, не доводя до конфликта

Глава Белого дома отметил, что Вашингтон будет высказываться по поводу нарушений прав человека в КНР
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Байден заявил о намерении США активно соперничать с Китаем, не доводя до конфликта

Байден заявил о намерении США активно соперничать с Китаем, не доводя до конфликта

Фото: REUTERS

Вашингтон собирается активно конкурировать с Пекином, однако не доводя это соперничество до прямого конфликта. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе Восточноазиатского саммита (ВАС).

«Соединенные Штаты будут активно конкурировать с КНР и высказываться по поводу нарушений прав человека в КНР, сохраняя при этом открытые линии связи и гарантируя, что конкуренция не перерастет в конфликт», - передает пресс-служба Белого дома заявление американского лидера, который также подтвердил важность поддержания мира в Тайваньском проливе.

Напомним, ранее Байден заверил, что США будут защищать Тайвань, если остров вступит в военный конфликт с Китаем. Позже Пекин выразил решительный протест Вашингтону в связи с высказыванием американского лидера о возможности военной помощи в случае «беспрецедентного нападения» КНР на Тайвань.