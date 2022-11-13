Le Figaro: Призыв лидеров стран Южного полушария к переговорам с Россией привел в ярость Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Призыв лидеров стран Южного полушария к переговорам с Москвой взбесил украинские власти. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

«Ситуация на Украине напрямую отражается на странах Южного полушария, поэтому нельзя сказать, что это сугубо региональный конфликт, заявили лидеры разных стран на Парижском форуме», - сказано в статье.

В публикации отмечают, что ранее президент Аргентиты Альберто Фернандес призвал к началу переговоров «для достижения мира», указав на готовность Латинской Америки принимать участие в них.

«Важно снова ценить слово "мир", даже когда мы можем подумать, что требовать мира наивно", потому что "нет ничего более революционного, чем требовать мира», - приводятся в публикации слова аргентинского лидера.

Отмечается также, что накануне начальник Генштаба США генерал Марк Милли также сообщил, что надеется на начало переговоров по прекращению конфликта, так как, по его словам, военная победа невозможна ни для России, ни для Украины.