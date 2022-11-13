Путин внес поправку в законопроект о гражданстве для соотечественников

Путин внес поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуму внесена президентская поправка к закону, согласно которой желающие вступить в гражданство РФ соотечественники смогут подать заявление только в регионе, выбранном ими для проживания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации иностранным гражданином … подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту жительства, месту пребывания или месту фактического проживания заявителя на территории субъекта Российской Федерации, избранного для переселения», - говорится в поправке.

Кроме того, законопроектом предусматривается сокращение требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство России.

Как сообщал сайт KP.RU, в этой же поправке предлагается аннулировать приобретенное российское гражданство за распространение дискредитирующей информации о российской армии.