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НовостиПолитика13 ноября 2022 10:12

Посольство РФ прокомментировало сообщение о пошиве в КНДР формы для российской армии

Посольство РФ назвало очередным фейком сообщение о пошиве в КНДР формы для российской армии
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посольство РФ прокомментировало сообщение о пошиве в КНДР формы для российской армии

Посольство РФ прокомментировало сообщение о пошиве в КНДР формы для российской армии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российское посольство в Пхеньяне назвало очередным фейком заявления о производстве в Северной Корее зимней формы для солдат Вооруженных сил (ВС) России, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

«Мы хотели бы подчеркнуть, что Россия не закупает и не планирует приобретать в КНДР никакие боеприпасы, военную форму или другие предметы», - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице диппредставительства в социальных сетях.

Таким образом дипломаты ответили на вопрос журналиста американского радио Radio Free Asia, которые попросили их прокомментировать появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на источники заявление о том, что в Северной Корее якобы идет производство зимней формы и других предметов одежды из российского сырья для ВС России, которые принимают участие в спецоперации на Украине.