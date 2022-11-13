Посольство РФ прокомментировало сообщение о пошиве в КНДР формы для российской армии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российское посольство в Пхеньяне назвало очередным фейком заявления о производстве в Северной Корее зимней формы для солдат Вооруженных сил (ВС) России, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

«Мы хотели бы подчеркнуть, что Россия не закупает и не планирует приобретать в КНДР никакие боеприпасы, военную форму или другие предметы», - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице диппредставительства в социальных сетях.

Таким образом дипломаты ответили на вопрос журналиста американского радио Radio Free Asia, которые попросили их прокомментировать появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на источники заявление о том, что в Северной Корее якобы идет производство зимней формы и других предметов одежды из российского сырья для ВС России, которые принимают участие в спецоперации на Украине.