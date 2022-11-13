Рогозин заявил, что останется в зоне спецоперации до необратимой победы России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который сейчас находится в зоне специальной военной операции на Украине, рассказал о своих планах, отметив, что собирается остаться на передовой, пока победа России будет необратимой.

«Я планирую здесь быть ровно столько, сколько будет нужда во мне и в моих товарищах. Мы, когда сделаем свое дело - я думаю, что в этот момент, собственно говоря, кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа», - приводит РИА Новости слова экс-главы «Роскосмоса», который подчеркнул, что он, как и его соратники, не являются туристами, а также теми, кто приехал на Донбасс «покрасоваться перед камерой».

Напомним, днем ранее, 12 ноября, Рогозин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции на Украине возглавил инспекторскую группу военных советников. Как он уточнил группа, которая называется «Царские волки», занимается оказанием военно-технической поддержки подразделениям в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).