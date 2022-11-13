Актер Анатолий Котенев высказался о сцене в сериале "Корона" с Ельциным на столе

Актеру объяснили, что это не документальное кино. Фото: стоп-кадр видео

На экраны вышел пятый сезон сериала «Корона» от Netflix. В эпизоде под названием «Дом Ипатьевых» повествуется о событиях 1994 года, приезде королевы Великобритании Елизаветы II в Россию и ее встрече с Борисом Ельцином. О съемках в сериале журналисту ural.kp.ru рассказал актер Анатолий Котенев.

По словам артиста, в сценарии был эпизод, когда Ельцин залезает на стол, чтобы выступить. Для Котенева это было удивительно, ведь Ельцин этого не делал. Актеру объяснили, что это не документальное кино. Тогда Котенев решил показать человека, за плечами которого стоит огромная страна.

«Я помнил, что все-таки играю президента великой страны. Поэтому если уж выступить, то на стол нужно залезть, чтобы все увидели тебя. Ну, оправдал как-то эту сцену», - признался актер.

Котенев пояснил, что, старался, чтобы все максимально соответствовало истории. «В первом дубле я выпил весь бокал сока, якобы вина, за королеву и потом все оставшиеся дубли, где я был в кадре, я вынужден был пить до конца».

Чтобы показать отсутствие двух пальцев на левой руке Бориса Ельцина, Котенев на съемках все время поворачивал свою руку таким образом, чтобы их не было видно.

По заверению артиста сниматься у Netflix было выгодно, съемки в сериале помогли оплатить ипотеку, «они меня очень сильно поддержали, я практически все выплатил сразу».

Как сообщает сайт «КП-Сериалы», пятый сезон сериала "Корона" выходит с 9 ноября. Масштабный проект рассказывает о жизни королевы Елизаветы II.