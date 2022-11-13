Камбоджа направит саперов в Польшу для обучения украинских военных разминированию

Хун Сен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что его страна собирается в координации с японскими властями направить в Польшу своих специалистов для обучения военных украинской армии навыкам разминирования.

Такое заявление глава правительства Камбоджи сделал в ходе двусторонних встреч с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, президентом США Джо Байденом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сказано в опубликованных в воскресенье, 13 ноября, заявлениях МИД королевства по итогам состоявшихся разговоров.

Как отмечается, в ходе встреч Хун Сен «подчеркнул твердую позицию Камбоджи, состоящую в недопустимости угрозы применения ядерных вооружений», а также сообщил американскому лидеру «о взаимодействии Камбоджи и Японии через Центр разминирования Камбоджи и Японское агентство международного сотрудничества по вопросу отправки камбоджийских саперов», которые будут обучать украинскую команду в Польше.

Похожие по содержанию заявления были сделаны по итогам встреч главы камбоджийского правительства с премьером Канады и председателем Евросовета.