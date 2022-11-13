Пользователи Twitter поприветствовали сказанную Шольцем правду о российском газе Фото: REUTERS

Пользователи Twitter активно отреагировали на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Берлин намеренно не вводил санкционные ограничения в отношении российского газа из-за зависимости от голубого топлива других стран.

Как заявил ранее в эфире телепрограммы NDR vor Ort глава немецкого правительства, ни Германия, ни Европейский союз, ни страны «Большой семерки» не стали вводить санкционные ограничения против российского газа, потому что не хотели создавать трудности тем, кто находится в зависимости от поставок голубого топлива из России.

«Ведь только Германия от него не зависела, правда, Шольц?», - спросил один из комментаторов.

«Чтобы прийти к такому выводу, пришлось проделать серьезную умственную гимнастику», - отметил другой.

Еще один читатель призвал договориться с Россией о возобновлении поставок голубого топлива в Германию, отметив, что из-за этого страдает экономика. «И ради чего? Потому что США велят нам это сделать», - добавил он.

«Будьте смелы и отремонтируйте поврежденную нитку газопровода "Северный поток - 2", пока США его окончательно не взорвали», - заявил еще один.