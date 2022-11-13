19FortyFive: авианосцы НАТО показательно сближаются с Россией в Арктике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс показательно усилил свою военную активность в Арктическом регионе. Об этом пишет Кристофер Вуди в издании 19FortyFive, отмечая, что авианосцы НАТО показательно сближаются с Россией в Арктике.

«Военно-морские силы США и Королевский флот Великобритании поэтапно развертывают свои авианосцы в Арктике, которая считается регионом низкой напряженности», - сказано в статье.

В публикации отмечается, что страны – члены Североатлантического альянса активизируют свою деятельность из-за «усиления Москвой военного присутствия в регионе». По его словам, таким образом блок демонстрирует «свою обеспокоенность действиями России».

Напомним, президент России Владимир Путин ни раз говорил о том, что Москва рассматривает Арктику как возможность стабильного сотрудничества, не поле для геополитических интриг. В Министерстве иностранных дел РФ заявляли, что арктический формат тяжело представить без участия России как самого большого государства в данном регионе.