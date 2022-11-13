Глава МВФ заявила, что противостояние США и Китая приведет к новой холодной войне Фото: REUTERS

Противостояние Вашингтона и Пекина раскалывает мир на противоборствующие блоки, что может привести к новой холодной войне, а также разрушению экономики. Такой заявление сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Глава МВФ указала на то, что новые торговые барьеры между США и Китаем могут запустить разрушительный цикл, который нанесет ущерб бедным домохозяйствам, а также среднему классу.

«Меня беспокоит углубляющаяся фрагментация мировой экономики, в результате которой мы можем оказаться в более бедном и небезопасном мире. Я пережила первую холодную войну. Начать вторую - безответственная задумка», - приводит ее слова The Washington Post.

Для примера Георгиеву вспомнила решение бывшего американского президента Дональда Трампа ввести тарифы на китайские товары, отметив, что такие меры заставили потребителей США платить более высокую цену за продукты из Китая.

Согласно данным МВФ, мировая экономика при разделении на противоборствующие лагеря, сократится на 1,5%, или более чем на 1,4 трлн долларов в год.

«Важно тщательно продумывать каждое действие. Разрыв глобальных торговых связей и переход стран к политике протекционизма, навредят рабочему классу и приведут к резкому скачку цен», - отметила глава МВФ.

Напомним, сегодня, 13 ноября, президент США Джо Байден заявил о намерении Вашингтона активно соперничать с Пекином и «высказываться по поводу нарушений прав человека в КНР», не доводя до конфликта.