Когда Европа одумается: Калининградский губернатор дал прогноз

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на вопросы журналистов KP.RU Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью журналистам KP.RU Владимиру Ворсобину и Ивану Макееву рассказал о текущей обстановке в регионе и ответил на несколько вопросов.

Алиханов рассказал, что ему известно о проблемах простых калининградцев, так как он ходит по улицам, ездит в общественном транспорте, стоит в очередях.

Губернатор заявил, что средняя зарплата в области 49,9 тысяч рублей до вычета налогов. Всем бюджетникам дважды была проиндексирована заработная плата. Для частного бизнеса было введено правило «если оказываем бизнесу поддержку, то бизнес обязан платить работникам не ниже 80% от среднего в отрасли».

По мнению Алиханова, причина низких зарплат – «жадность бизнеса, в том числе».

Также он прокомментировал нынешнюю «блокадну» Калининграда со стороны прибалтийских стран и посчитал возможным в течение двух-трех лет возврат к сотрудничеству с Европой.

«Если смотреть с холодной головой на историю - столько воевали, но потом восстанавливали отношения. Политика - временно, а экономика и соседство – навсегда», - пояснил Алиханов.

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