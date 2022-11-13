Twitter начал увольнять сотрудников, ответственных за модерацию контента

В Twitter начали масштабные увольнения сотрудников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания Twitter, которая управляет одноименной социальной сетью, приступила к увольнению подрядчиков, работающих в ее различных подразделениях, включая тех, кто осуществляет модерацию контента. Информацию об этом распространил интернет-портал Axios со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что не все сотрудники, подпавшие под сокращение, получили уведомление об увольнении. В некоторых случаях работники просто сами обнаруживали, что их доступ к корпоративным системам Twitter аннулирован.

Ранее единоличным владельцем соцсети Twitter стал американский миллиардер Илон Маск. Он приобрел контрольный пакет акций компании с помощью консорциума, в который входили в том числе и государственные фонды Саудовской Аравии (за это Маск подвергался публичной критике со стороны Демократической партии США и команды действующего американского президента Джо Байдена).

Маск также анонсировал масштабные реформы в Twitter. По данным Bloomberg, в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США компания ограничила доступ ряду сотрудников к инструментам, позволяющим модерировать контент и «бороться с дезинформацией».