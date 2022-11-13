В центре Стамбула прогремел взрыв на пешеходной туристической улице

В центре Стамбула произошел мощный взрыв на популярной среди туристов пешеходной улице Истикляль.

О погибших и пострадавших в результате данного ЧП пока не сообщается. Что стало причиной взрыва, пока также не уточняется. Другие обстоятельства произошедшего в данный момент выясняются.

Местная полиция сейчас активно стягивается к эпицентру взрыва в Стамбуле, свидетельствует данные очевидцев, публикуемые в социальных сетях.

Кроме того, согласно информации местного турецкого телеканала TRT, в настоящее время десятки машин скорой помощи направлены к центру Стамбула после прогремевшего там мощного взрыва, район, где произошло ЧП, оцеплен силовиками.

Стоит также отметить, что именно на улице Истикляль помимо множества магазинов и других объектов, также находится и консульство Российской Федерации.