Видео с места взрыва в Стамбуле опубликовали очевидцы

В результате ЧП пострадали не менее 11 человек

В социальных сетях появилось опубликованное очевидцами видео с места мощного взрыва в центре Стамбула. По предварительной информации, ЧП в крупном турецком городе произошло на популярном пешеходной туристической улице Истикляль (именно на ней находится консульство РФ).

По информации CNN, в результате взрыва пострадало как минимум 11 человек, подтвержденных данных о погибших пока нет (по неподтвержденной информации, погибнуть в результате взрыва могло не менее четырех человек). Точные причины и обстоятельства данного чрезвычайного происшествия в настоящее время пока еще устанавливаются.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев, взрыв произошел вдалеке от здания российского диппредставительства.

На место взрыва в данный момент стягиваются машины скорой помощи и полицейские автомобили. Улица Истикляль, на которой произошло ЧП, в настоящее время полностью перекрыта.