Власти Стамбула сообщили о погибших в результате взрыва в центре города

Появилась первая информация о погибших в результате взрыва в центре Стамбула Фото: скриншот видео

Стамбульские власти официально заявили о том, что в результате взрыва в центре города есть погибшие, их число в настоящее время уточняется.

В частности, эту информацию приводит турецкое интернет-издание Cumhutiyet со ссылкой на губернатора Стамбула Али Йерликая. По словам чиновника, уже можно с уверенностью говорить о том, что в результате ЧП есть пострадавшие и погибшие, однако об их числе пока что подтвержденной информации нет.

Мощный взрыв в центре Стамбула прогремел 13 ноября 2022 года на популярной пешеходной туристической улице Бейоглу Истикляль. Что именно могло стать причиной взрыва, пока не сообщается. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют турецкие силовики.

Сейчас улица, на которой прогремел взрыв, оцеплена. На место происшествия в большом количестве стягиваются машины скорой помощи, а также полицейские автомобили.