В метро Киева возникла давка

В киевском метро возникла давка Фото: кадр с видео

В киевском метро в воскресенье на станции возникла давка, об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание.

«По предварительным данным, неизвестный распылил газ из баллончика на станции», - рассказали в издании.

Как уточняется, инцидент произошел на станции «Театральная» украинской столичной подземки.

Судя по видео в соцсетях, толпа людей пыталась выйти из станции даже по эскалаторам, которые движутся вниз, кто-то карабкался по балюстрадам, при этом закрывая свои лица.

В настоящее время официальных комментариев от представителей украинских властей не поступало. Также не имеется данных о возможных пострадавших в результате происшествия. Виновники инцидента в настоящий момент устанавливаются.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце октября в Киеве и Киевской области начались веерные отключения электричества. Также сообщалось о повреждении около 40% энергоинфраструктуры Украины.