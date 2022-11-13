Politico: политики Индонезии призвали западных лидеров смягчить риторику по отношению к РФ на саммите G20

Власти Индонезии на саммите G20 выступили с важным обращением к Западу по поводу РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Влиятельные политики Индонезии во время проходящего в стране саммита G20 ("Большой двадцатки") заявили о том, что Западу необходимо существенно смягчить риторику по отношению к России хотя бы на время проведения этого статусного мероприятия. Информацию об этом распространило американское издание Politico со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

В частности, одним из авторов соответствующего обращения лично стал президент Индонезии Джоко Видодо. Он и его ближайшие соратники обратились к лидерам и представителям правящих элит Соединенных Штатов, Европейского союза, Австралии и Японии с просьбой во время проведения саммита избегать жесткой антироссийской риторики - по их мнению, подобные действия были бы правильным шагом на пути к деэскалации напряженности в мире.

В действиях Видодо есть и личный аспект: он очень хочет, чтобы представители РФ согласились бы подписать общее заявление по итогам индонезийского саммита G20, это было бы для него большим и важным успехом. В связи с этим он "очень просит" западным политиков быть аккуратнее в заявлениях о России. Однако прислушаются ли они к словам Видодо и согласятся ли "проявить гибкость" по его просьбе, пока не уточняется.