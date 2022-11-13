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НовостиПолитика13 ноября 2022 16:29

В Минфине США призвали сохранить антироссийские санкции после окончания СВО

С таким заявлением выступила глава ведомства Джанет Йеллен
Александр КИСЛОВ
Глава Минфина США считает, что некоторые санкции против РФ должны действовать и после окончания СВО

Глава Минфина США считает, что некоторые санкции против РФ должны действовать и после окончания СВО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что часть антироссийских санкций должна продолжить действие даже после окончания военной спецоперации РФ на Украине. По словам американской чиновницы, это было бы вполне логичным и справедливым решением.

Такое мнение глава финансового ведомства Соединенных Штатов высказала в интервью влиятельной американской газете The Wall Street Journal.

Йеллен в беседе с журналистами издания отметила, что некоторые американские санкции в отношении РФ могут остаться в силе даже после возможного мирного урегулирования кризиса на Украине.

При этом она не стала уточнять, о каких именно ограничения, которые могут остаться в силе после завершения СВО, теоретически может идти речь.

Ранее стало известно о том, что помощник американского президента Джо Байдена Джейк Салливан начал активно уговаривать украинского лидера Владимира Зеленского занять "более адекватную и реалистичную" позицию в ходе гипотетических мирных переговоров с российской стороной.