Власти Украины запретили ряду СМИ работать на передовой из-за освещения ситуации в Херсоне

Власти Украины готовы закрывать СМИ, чтобы не допустить появления в них информации о происходящем в Херсоне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Украины официально отменило разрешение на работу в зоне боевых действий ряду представителей СМИ за освещение ситуации в Херсоне. Информацию об этом официально распространило военное ведомство страны.

Таким образом, работать на передовой, а также освещать ситуацию на линии фронта журналисты изданий, которые "несанкционированно освещали происходящее в Херсоне", больше не смогут.

В украинском Минобороны отмечают, что некоторые представители украинской прессы проигнорировали запреты и предостережения.

В военном ведомстве страны пожаловались на то, что ряд журналистов "без согласования с командирами и военными частями освещали ситуацию в городе Херсоне еще до завершения стабилизационных мероприятий". В министерстве расценили эти действия журналистов как грубые нарушения приказа главнокомандующего в решили ввести в отношении "провинившихся" представителей прессы жесткие ограничения - помимо запрета на работу на передовой, им также будут недоступны любые комментарии высокопоставленных военных, за исключением информации из общих официальных брифингов для СМИ.