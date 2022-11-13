Пушилин поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов Донбасса

Денис Пушилин выразил благодарность президенту РФ

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР. Соответствующее публичное заявление руководитель республики опубликовал в своем официальном телеграм-канале.

По его словам. ранее студенты ДНР были мобилизованы и отправлены в различные воинские подразделения в связи с тем, что в период, когда республика была независимой, в ней действовала всеобщая мобилизация всего взрослого мужского населения. Теперь же - после вхождения Донецкой народной республики в состав РФ - ситуация кардинально поменялась и абсолютно никакой необходимости в отправке студентов на фронт больше нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил подчиненным в самое ближайшее время осуществить демобилизацию студентов из Донецкой и Луганской народных республик. Вскоре все отправленные на фронт студенты республик Донбасса смогут оперативно вернуться домой и продолжить обучение в высших и средне-специальных учебных заведения Донецка и Луганска.

ДНР и ЛНР вошли в состав Российской Федерации по итогам всенародных референдумов, которые состоялись с 23 по 27 сентября нынешнего года. 30 сентября российский президент Владимир Путин подписал официальные соглашения о присоединении к РФ четырех новых субъектов (помимо Донецкой и Луганской народных республик, российскими регионами также стали Запорожская и Херсонская области).