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НовостиОбщество13 ноября 2022 17:38

Российский флаг вернули на главную площадь Мелитополя

Флаг РФ исчезал с площади 13 ноября 2022 года на несколько часов
Александр КИСЛОВ
Флаг РФ возвращен на главную площадь одного из крупнейших городов Запорожской области

Флаг РФ возвращен на главную площадь одного из крупнейших городов Запорожской области

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский триколор вернули на флагшток на площади Победы в центре Мелитополя (Запорожская область РФ).

Как сообщает российское информагентство ТАСС, участники молодежного движения "Юг молодой" дополнили флаг двумя лентами в цветах герба региона.

Ранее 13 ноября в социальных сетях появились фотографии главной площади Мелитополя, с которой неожиданно исчез российский государственный флаг, эти фото моментально начали активно тиражировать украинские СМИ и телеграм-каналы.

Однако власти Запорожской области РФ в лице члена главного совета региональной администрации Владимира Рогова оперативно публично заявили о том, что флаг Российской Федерации на главной площади Мелитополя был просто заменен на новый. В связи с этим раздувать и политизировать историю с временным "исчезновением" российской триколора (его не было на площади буквально несколько часов) ни в коем случае не следует, подчеркнул Рогов.