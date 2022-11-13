Российский флаг вернули на главную площадь Мелитополя

Флаг РФ возвращен на главную площадь одного из крупнейших городов Запорожской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский триколор вернули на флагшток на площади Победы в центре Мелитополя (Запорожская область РФ).

Как сообщает российское информагентство ТАСС, участники молодежного движения "Юг молодой" дополнили флаг двумя лентами в цветах герба региона.

Ранее 13 ноября в социальных сетях появились фотографии главной площади Мелитополя, с которой неожиданно исчез российский государственный флаг, эти фото моментально начали активно тиражировать украинские СМИ и телеграм-каналы.

Однако власти Запорожской области РФ в лице члена главного совета региональной администрации Владимира Рогова оперативно публично заявили о том, что флаг Российской Федерации на главной площади Мелитополя был просто заменен на новый. В связи с этим раздувать и политизировать историю с временным "исчезновением" российской триколора (его не было на площади буквально несколько часов) ни в коем случае не следует, подчеркнул Рогов.