Рогозин считает, что Россия должна идти на Украине до конца

Дмитрий Рогозин подробно высказался о российской СВО на Украине Фото: из соцсетей

Бывший глава российской госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин считает, что Вооруженные силы РФ в ходе военной спецоперации на Украине должны "идти до конца". Такое заявление Рогозин, который сейчас постоянно находится на Донбассе в непосредственной близости от зоны боевых действий, сделал в интервью информагентству РИА Новости.

Как поясняет Рогозин, в настоящее время в ходе СВО российской армии противостоит очень мотивированный противник, которого нужно оценивать очень серьёзно, никакой недооценки Вооруженных сил Украины у российских военнослужащих и военачальников быть ни в коем случае не должно.

"Это экзистенциальный выбор для нашей Родины: либо мы, либо они. Мы сегодня схватились в смертельной схватке с лютым врагом, который ставит под сомнение всё существование нашей страны. Поэтому мотивацией нашей должно быть идти до конца", - подчеркнул бывший глава Роскосмоса.

Рогозин полагает, что России необходимо продолжать проведение специальной военной операции на Украине до полной победы на поле боя, которая, по его мнению, в любом случае обязательно будет одержана.