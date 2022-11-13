СБУ расследует исполнение прославляющих Россию песен в Киево-Печерской лавре

Украинские спецслужбы очень недовольны тем, что в Киево-Печерской лавре исполняют "пророссийские песни" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба безопасности Украины (СБУ) и украинская полиция в настоящее время проводят масштабной расследование по факту возможных песнопений, якобы "восхваляющих Россию", на богослужении в Киево-Печерской лавре.

С соответствующим заявлением выступил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. По его словам, если подобные факты действительно будут подтверждены, то "необходимо будет применение весьма жестких мер". Однако от перечисления каких-либо конкретных мер наказание за исполнение "пророссийских песен" в Киево-Печерской лавре высокопоставленный украинский чиновник отказался, сославшись на то, что расследование пока еще только началось и говорить о его итогам еще очень и очень рано.

Отмечается, что в тексте исполнявшейся в Киево-Печерской лавре песни звучали слова о необходимости "скорейшего пробуждения матушки Руси".

По словам действующего руководителя СБУ Василия Малюка, те, кто ждёт "пробуждения матушки Руси", "должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины" в условиях проведения на территории страны российской специальной военной операции.