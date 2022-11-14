ВСУ выпустили пять ракет HIMARS по Сабовке в ЛНР

ВСУ обстреляли населенный пункт в ЛНР из HIMARS. Фото: REUTERS

Украинские вооруженные формирования обстреляли населенный пункт Сабовка на территории Луганской Народной республики с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

Сообщается, что ВСУ обстреляли Сабовку в 22.10, было выпущено пять ракет.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 22.10 по н.п. Сабовка с применением РСЗО HIMARS (5 ракет)», - сообщили в ведомстве.

В представительстве ЛНР в СЦЦК добавили, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Тем временем ТАСС сообщает, что в Луганске прогремели сильные взрывы. Один взрыв был слышен в южной части города, еще несколько в центральной.

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