Российские киберспортсмены Outsiders выиграли $500 тыс. на IEM Rio Major 2022

Российские киберспортсмены выиграли турнир с призом $500 000. Фото: скриншот из видео.

Российская команда Outsider (оа же Virtus.pro) стала победителем в турнире Intel Extreme Masters Major, который прошел в Рио-де-Жанейро. Российские киберспортсмены в финале выиграли у команды из Дании. Призовые для Outsider составят 500 тысяч долларов.

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Ранее резидент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит сообщил, что на заседании рабочей группы Государственной думы по киберспорту ФКС предложила дать киберспортсменам отсрочку от армии. Он добавил, что киберспортсмены, обладающие развитой мелкой моторикой, могут принести пользу российской армии при работе с современным вооружением, где нужно принимать решения за доли секунды.

Тем временем Министерством спорта РФ было принято решение включить в федеральный стандарт подготовки киберспортсменов бег и приседания.

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