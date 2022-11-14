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НовостиОбщество14 ноября 2022 0:40

В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов ДНР и ЛНР

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из ЛДНР
Мария ПАВЛОВА
В российской Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР.

В российской Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Государственной думе предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР. Предложение касается также кандидатов и докторов наук. Внес его в воскресенье 13 ноября вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

«Считаю правильным предложить демобилизацию преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из ЛНР и ДНР», - цитирует Чернышова РИА Новости.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР. Все студенты Донбасса, призванные в армию, вскоре отправятся домой.

Тем временем появились новые подтверждения, что на украинских военных испытывали новые психотропные препараты, изготовленные в лабораториях Европы и Америки.

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